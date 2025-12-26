«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Ньюкасл» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» за 2.33.

«Сороки» после слабого старта постепенно пришли в себя, привыкнув к жизни без Александера Исака. Чудес не творят, и всё же постепенно подтягиваются повыше. Выдали пару неплохих беспроигрышных серий. Правда, в принципиальном матче полторы недели назад уступили «Сандерленду» (0:1), чем воспользовались конкуренты. Впрочем, Лига чемпионов сейчас важнее, а там есть все шансы на выход в плей-офф.

Ставить на исход в играх с участием «Манчестер Юнайтед» по умолчанию опасно. Особенно когда напротив «Ньюкасл», который в минувшем сезоне забрал обе очные встречи. Причём уверенно: 2:0 в гостях и 4:1 на своём поле. Больше того — «сороки» забивали в шести предыдущих случаях, а в пяти из них делали это как минимум дважды.

Потому ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» с отличным коэффициентом 2.33 просто напрашивается. Если хотите вариант попроще, рассмотрите Х2 за 1.77. Стабильностью хозяева однозначно не отличаются, а против «Ньюкасла» проблемы в опорной зоне и привозы рискуют дорого обойтись.