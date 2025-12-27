Скидки
«Вест Хэм» — «Фулхэм»: букмекеры оценили шансы команд

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Вест Хэм» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фулхэма» предлагается с коэффициентом 2.57, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

