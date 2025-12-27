Скидки
«Вест Хэм» — «Фулхэм»: ставка с коэффициентом 3.40

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Фулхэм» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья за 3.40.

Одна из главных причин прогресса «Фулхэма» — выездные матчи. Долгое время за пределами своего стадиона ничего не получалось: одна победа при пяти поражениях. Однако следом лондонцы хлопнули «Тоттенхэм» (2:1) и «Бёрнли» (3:2). Тут надо бы добавить, что хуже предстоящего соперника в родных стенах выступает единственный представитель АПЛ. Разумеется, несчастный «Вулверхэмптон».

У «Вест Хэма» шесть поражений в восьми домашних встречах чемпионата Англии при 20 пропущенных мячах. Получается по 2.5 мяча за 90 минут. С такими показателями рассчитывать на стабильный набор очков сложно. В то же время три победы «Фулхэма» подряд в гостях — это как-то чересчур. Возникает соблазн заиграть лобовую ничью за 3.40.

Скорее всего, она окажется результативной. Гости исправно пропускают даже в победных матчах, но и «Вест Хэму» в нынешнем положении на своём поле отстаивать нули не с руки. Что-то в духе 1:1 тут вполне вероятно, так что альтернативный вариант — голы в обе стороны с коэффициентом 1.62.

