«Наполи» — «Болонья»: прогноз Эдуарда Мора на матч за Суперкубок Италии
Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».
Ставка: победа «Наполи» за 1.60.
Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Болонья
Болонья
«Финал Суперкубка Италии пройдет в Саудовской Аравии, в нём сыграют «Наполи» и «Болонья». Довольно неожиданно, что именно эти команды оказались в финале, но меня просто восхитила игра «Наполи». Футболисты клуба играли так, будто это последние и самые важные матчи в их жизни. Неаполитанцы как команда, конечно, гораздо сильнее «Болоньи». Полагаю, с таким настроем «Наполи», безусловно, одержит победу и завоюет трофей, который им так хочется поднять над головой.
Поэтому мой прогноз – чистая победа «Наполи» в матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
