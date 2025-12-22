«Наполи» — «Болонья»: прогноз Эдуарда Мора на матч за Суперкубок Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».

Ставка: победа «Наполи» за 1.60.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финал Суперкубка Италии пройдет в Саудовской Аравии, в нём сыграют «Наполи» и «Болонья». Довольно неожиданно, что именно эти команды оказались в финале, но меня просто восхитила игра «Наполи». Футболисты клуба играли так, будто это последние и самые важные матчи в их жизни. Неаполитанцы как команда, конечно, гораздо сильнее «Болоньи». Полагаю, с таким настроем «Наполи», безусловно, одержит победу и завоюет трофей, который им так хочется поднять над головой.

Поэтому мой прогноз – чистая победа «Наполи» в матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».