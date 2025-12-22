«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«Закроет 2025 год в чемпионате Испании матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Эспаньолом». Команды почти соседи по турнирной таблице, их разделяет всего одна строчка. «Эспаньол» — пятый, «Атлетик» Бильбао — седьмой, между ними затесался, как в бутерброде, «Бетис». Но между командами аж семь очков разницы. «Эспаньол», выдавший четыре победы подряд и такой шикарный первый круг, — это просто восхищение и, пожалуй, главная неожиданность чемпионата Испании. Маноло Гонсалес построил хорошую команду, очень тяжело проходимую в обороне, всего 16 мячей «Эспаньол» пропустил, и «Атлетик» действительно будет очень непросто.

Я думаю, что это будет плотная игра. И если брать последние матчи, у «Эспаньола» исключительно минимальные победы по 1:0 — в гостях над «Сельтой», дома над «Райо», ещё одолели «Хетафе» в последнем туре 1:0. В обороне эта команда играть умеет. Очень системный подход у Маноло Гонсалеса. Если не дадут разбежаться «Атлетику» из Бильбао, то, я думаю, особо проблем быть не должно.

Опять, наверное, будет закрытая игра. И я вполне допускаю, что может быть ничья 0:0. В общем, обмена забитыми мячами в этой встрече не жду. Мой прогноз — «обе забьют — нет» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».