«Наполи» — «Болонья»: прогноз Дмитрия Градиленко на финал Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».

Ставка: обе забьют — нет за 1.82.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вечер понедельника дарит всем любителям футбола финал Суперкубка Италии. По уже сложившейся традиции матчи этого турнира проходят в Саудовской Аравии. В этот раз финалистами стали «Наполи», который обыграл «Милан» 2:0, и «Болонья», обыгравшая «Интер» в серии пенальти, основное время закончилось со счётом 1:1. Уточнение для тех, кто не знает. В случае ничейного исхода в основное время команды сразу отправляются выполнять удары с одиннадцатиметровой отметки, дополнительного времени в этом турнире нет. Давайте рассмотрим несколько вариантов для прогноза. Конечно же, «Наполи» — фаворит, так считают все. Но у меня нет уверенности, что неаполитанцы выиграют в основное время.

«Болонья» в осенне-зимний период выглядит очень достойно: шестое место в таблице Серии А, 25 очков. От зоны Лиги чемпионов, от четвёртого места, всего пять очков и игра в запасе, неплохая статистика забитых и пропущенных голов 23:13. И если бы не два провала в матчах дома с «Кремонезе» (1:3) и на выезде с «Фиорентиной» (2:2), то оборона Винченцо Итальяно, главного тренера «Болоньи», была бы лучшей в итальянской лиге. Этот тренер, конечно, не имеет таких достижений в тренерской карьере, как Антонио Конте, но победа в финале у него есть. «Болонья» под его руководством стала обладателем Кубка Италии сезона-2024/2025, обыграв в финале «Милан» 1:0.

9 ноября в матче 11-го тура Серии А «Болонья» была сильнее — 2:0. Статистика последних матчей между ними за последние два года: две победы «Болоньи», три ничьи, одна победа «Наполи». Поэтому уверенности в победе «Наполи» в основное время у меня нет. Хороший вариант здесь — «Болонья» не проиграет. Но есть вариант ещё получше, который выбираю я: обе забьют — нет. Обе команды неплохо обороняются, это раз. И второе: в шести последних матчах между ними четыре раза у одной из команд на табло горел ноль. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».