«Наполи» — «Болонья»: прогноз Александра Мостового на финальную игру Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».

Ставка: ничья за 3.41.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Болонья
Болонья
«Интересный финал, исходя из того, что, я думаю, никто не ожидал, что «Болонья» сможет одолеть «Интер». Поэтому, конечно, в плане эмоций «Болонья» сейчас, я думаю, вообще летает. Команда на кураже, поймала момент, и для них это, безусловно, историческое событие. Насколько я помню, «Болонья» вообще ничего серьёзного не выигрывала, за исключением, может быть, какого-то кубка очень давно. Поэтому сейчас для них это особая история.

Победив «Интер», «Болонья», я уверен, приложит всё, что у неё есть. Они будут играть на эмоциях, характере и самоотдаче. В таких матчах это часто выходит на первый план. Я думаю, что лёгкой игры для «Наполи» здесь точно не будет. Потому что «Наполи», если вспомнить встречу с «Миланом», нельзя сказать, что они там прямо переиграли миланцев. Они, скорее, воспользовались ошибками соперника.

Поэтому здесь я считаю, что всё может сложиться по-разному. Финал — это отдельная история. «Болонья» будет цепляться, а «Наполи» станет действовать аккуратно. Думаю, что матч может закончиться в основное время ничейным результатом. А дальше — серия пенальти. Вариант, например, со счётом 1:1 здесь выглядит вполне логичным», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

