«Наполи» — «Болонья»: ставка Игоря Семшова на игру за Суперкубок Италии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».

Ставка: обе забьют за 1.98.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

«Партенопейцы» прервали двухматчевую серию поражений. Под руководством Антонио Конте команда показала практически идеальную игру в полуфинале против «Милана»: надёжная оборона и две быстрые контратаки на результат. Победа и финал Суперкубка впервые за три сезона. За всю историю «Наполи» выиграл этот трофей только один раз — в 2014 году.

«Болонья», впервые в истории участвуя в Суперкубке Италии, несмотря на статус аутсайдера, показала характер: пропустив на старте, смогла сравнить счёт и победила в серии пенальти. Многое будет зависеть от игры стража ворот Федерико Равальи, который, возможно, станет героем этого суперкубкового пути.

В последних девяти матчах гости забивали всегда, и лишь в одном случае, при удалении в игре с «Ювентусом», команда не смогла отличиться. Рекомендую поставить на «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».