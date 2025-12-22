«Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Ноттингем Форест».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.

«17-й тур АПЛ завершится вечером 22 декабря матчем в Лондоне, где «Фулхэм» будет принимать «Ноттингем Форест». После предыдущих 16 игр обе команды расположились за пределами первой десятки: «Фулхэм» с 20 очками стоит на 14-м месте — шесть побед, две ничьи, восемь поражений, мячи 23:26. «Ноттингем», отставая на два очка, занимает 16-е место — пять побед, три ничьи, восемь поражений, мячи 17:25. Меньше «лесников» забил только безнадёжный аутсайдер «Вулверхэмптон».

Если выступления столичных «дачников» отобразить графически, то получится изломанная линия, иллюстрирующая их взлёты и падения на протяжении всего турнира. После безвыигрышного августа последовал сентябрь с двумя победами и одним поражением, затем пришёл провальный октябрь с тремя поражениями подряд, ноябрь зарядил оптимизмом с тремя победами и одной неудачей, а старт декабря ошарашил хоккейным счётом 4:5 в домашней битве с «Ман Сити», продолжением которой стало поражение и в столичном дерби с «Кристал Пэлас» — 1:2.

Перевести дух удалось на выезде в Бёрнли в 16-м туре, где наконец пришла долгожданная победа — 3:2. Но в середине недели «Фулхэм» вылетел в четвертьфинале Кубка лиги после визита к «Ньюкаслу» — 1:2. В общем, команду португальца Марку Силвы бросает из стороны в сторону, и складывается впечатление, что «дачники» и сами не представляют, что сотворят в следующей игре. А тут ещё минимум на три матча лондонцы лишились трёх ведущих игроков: центрального защитника Кэлвина Бейсси и атакующих хавбеков Алекса Ивоби и Самуэля Чуквуэзе, уехавших на Кубок Африки играть за сборную Нигерии.

Похожая картина наблюдается и в «Ноттингеме», где за 16 туров чемпионата успели поработать с разной степенью успеха аж три тренера. Начинал португалец Нуну Санту, продолжил австралиец Постекоглу, а на данный момент командой руководит англичанин Шон Дайч. «Лесники», несмотря на незавидное положение в АПЛ, продолжают свою европейскую одиссею и уже в январе возобновят борьбу за прямой выход в 1/8 финала — по крайней мере, место в стыках они себе практически обеспечили. На выезде в АПЛ «Ноттингем» выступает ни шатко ни валко, взяв восемь очков из 24 возможных и одержав две победы под руководством Дайча.

Удивительную нестабильность «лесников» отражают и декабрьские игры: после гостевой победы в 14-м туре над «Вулверхэмптоном» 1:0 «Ноттингем» в 15-м был разгромлен «Эвертоном» — 0:3. Съездив в голландский Утрехт и взяв три очка у хозяев в 6-м туре Лиги Европы (2:1), «Форест» в 16-м туре АПЛ покуражился дома над «Тоттенхэмом» (3:0), где друг другу помогали забивать Каллум Хадсон-Одои и Ибраим Сангаре. Однако Сангаре, как и Вилли Боли, не сыграет с «Фулхэмом», отправившись в распоряжение сборной Кот-д’Ивуара на Кубок Африки.

Здесь, на мой взгляд, фаворита нет, с точки зрения исхода матч может качнуться в любую сторону. Но если судить по статистике, ожидаю игру с несколькими забитыми мячами, на это и предлагаю сделать ставку», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».