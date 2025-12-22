Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Спартак
Москва
«Не похоже, чтобы «Шанхай» смог создать какие-то ощутимые проблемы гостям. После того как «Спартак» эффективно отсиделся в обороне в матче со СКА, да ещё и вырвал победу в самой концовке, команду Галлана красно-белые просто не заметят. Конечно, у подопечных Жамнова хватает недочётов в игре. Но слишком уж проблемным выглядит сегодняшний «Куньлунь».

Питерские китайцы проигрывают даже прямым конкурентам. Недавние лидеры-легионеры попадают под расторжения. Самоотдача такова, словно игроки «Шанхая» ни в коем случае не хотят попасть в плей-офф. Так что у москвичей хороший шанс не просто выиграть, потратив минимум сил, но ещё наконец-то порадовать своего болельщика множеством заброшенных шайб. Впервые за две недели в матчах с участием «Спартака» будет пробит тотал больше пяти шайб, а разница окажется внушительной», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Новости. Ставки
