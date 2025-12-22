«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 22 декабря

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак».

Ставка: ничья за 4.29.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первая домашняя игра «Шанхая» со «Спартаком» в сезоне и старт мини-серии из двух матчей в Санкт-Петербурге (22 и 24 декабря) — отличный повод вернуться к тому, как эти команды уже били друг друга осенью. В октябре и сентябре у них получился целый мини-сериал: 28 сентября «Шанхай» выиграл в Москве 3:1, 7 октября «Спартак» взял реванш 3:0, а 21 октября красно-белые вырвали победу 7:6 по буллитам в совершенно безумной встрече. По ощущениям, это та пара, где ни один из соперников не чувствует себя на 100% комфортно: слишком много эмоций, слишком много пространства, и слишком высока цена ошибок.

«Драконы» проводят свой первый сезон под новым брендом и, по сути, живут на качелях. В ноябре и декабре у команды были и тяжёлые поражения, и огненные матчи, где «Шанхай» забрасывал по пять шайб, но всё равно уступал. При этом на своём льду в Санкт-Петербурге команда уже не выглядит статистом. В атаке «Шанхай» опирается на легионеров: те же Ник Мёркли, Борна Рендулич, Кевин Лабанк стабильно держат планку по очкам и создают достаточно моментов, чтобы пачками выбивать два-три гола за вечер. Проблема одна и та же: дисциплина в своей зоне. Стоит «драконам» потерять концентрацию, как начинаются провалы на сменах, лишние минуты в меньшинстве и голы из ниоткуда. Это делает их встречи крайне непростыми для прогнозов, однако почти всегда живыми.

У «Спартака» осень тоже получилась очень разношёрстной. Команда умеет устраивать феерии наподобие 7:5 с «Авангардом», но параллельно регулярно получает очень болезненные уроки — вроде свежего поражения 0:1 от «Динамо» в дерби, где красно-белые так и не смогли пробить вратаря соперника. По сезону «Спартак» живёт в верхней части таблицы, однако с большим количеством пропущенных шайб: заброшенных уже больше сотни, но и пропускать команда любит, часто играя 3:3, 4:3, 5:4. Это как раз про стиль: много движения, атакующий хоккей, активные защитники – и, как следствие, зоны за спиной, которыми соперник охотно пользуется.

Жду эмоциональный, нервный матч с качелями по счёту. «Шанхай» дома вряд ли выберет закрытую модель — команда по своей природе играет смело, даже если это оборачивается проблемами у своих ворот. «Спартак» с удовольствием поддержит темп, потому что сам любит бегать и создавать моменты, вместо того чтобы сушить хоккей. В такой картине ничья в основное время выглядит рискованным, но не безумным вариантом: обе команды способны как забить в концовке, так и пропустить, а разрыв по уровню между ними не кажется огромным», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».