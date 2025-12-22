«Металлург» — «Нефтехимик»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Магнитогорске

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 5.5 за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В предыдущие два месяца «Нефтехимик» уже провёл три встречи против «Магнитки» — и две из них выиграл. Но теперь однозначным фаворитом выглядит всё-таки команда Разина. Во-первых, она позволяет себе гораздо меньше неожиданных осечек, чем осенью. Во-вторых, она в хорошей кондиции, что показали весёлые победы в Челябинске и Сочи.

В-третьих, сами нижнекамцы после перерыва не до конца похожи на самих себя. Слишком легко проигрывают, в атаке маловато остроты и движения. «Нефтехимик» только набирает крейсерский ход, и в таком состоянии у них вряд ли получится тягаться с лидером лиги. Ставим на победу «Металлурга» с уверенной разницей и высоким тоталом. А как ещё, если на лед выйдет самая «верховая» команда сезона?» — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».