«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Тампы» за 1.70.

«Декабрь складывается для «Тампы» сложно, про первое место в дивизионе пришлось забыть: три победы в 10 матчах и одна – в пяти домашних. За это время команда оказывалась без Кучерова, Пойнта и Василевского. Игра в обороне — одно из самых слабых мест «молний», которое раньше удавалось компенсировать за счёт высокой результативности. Откровенно говоря, седьмое место на Востоке — это нынешний уровень «Тампы». В 35 встречах — 41 очко и 113:94 — по голам. У Никиты Кучерова (13+30, «+9») не упала результативность, просто ослабли партнёры. Мозер далёк от уровня топового защитника, который может максимально эффективно подключаться к атакам, но он старается и привыкает к передачам Кучерова.

«Сент-Луис» — крайне нестабильный коллектив: 10-й на Западе, 36 очков в 37 играх и 94:127 — по голам. Стабильности на выезде нет: то три победы, то три поражения, то чередуют через одну. Павел Бучневич (5+14) застрял на одном месте, однако хотя бы получает шансы в большинстве. «Музыканты» в субботу разгромно обыграли «Флориду», отправив в ворота Тарасова шесть шайб (6:2).

«Тампа» прервала мини-серию из трёх поражений домашней победой над «Каролиной» 6:4. Это был крайне странный матч, в котором гости вели 3:0 (10:6 по броскам) после первого периода с двумя голами в большинстве. Хозяева проснулись ко второму периоду и забросили в ворота Кочеткова три ответные шайбы, сделав 14 бросков. В третьем отрезке соперники забросили четыре на двоих. Счёт 6:4 и качество игры — скорее исключение, но «Каролина» провалилась второй вечер кряду, ведя 3:0.

История очных встреч показывает преимущество хозяев. В таких матчах «молнии» обязаны забирать свои очки, даже находясь не в оптимальном составе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».