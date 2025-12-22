Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Тампы» за 1.70.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Декабрь складывается для «Тампы» сложно, про первое место в дивизионе пришлось забыть: три победы в 10 матчах и одна – в пяти домашних. За это время команда оказывалась без Кучерова, Пойнта и Василевского. Игра в обороне — одно из самых слабых мест «молний», которое раньше удавалось компенсировать за счёт высокой результативности. Откровенно говоря, седьмое место на Востоке — это нынешний уровень «Тампы». В 35 встречах — 41 очко и 113:94 — по голам. У Никиты Кучерова (13+30, «+9») не упала результативность, просто ослабли партнёры. Мозер далёк от уровня топового защитника, который может максимально эффективно подключаться к атакам, но он старается и привыкает к передачам Кучерова.

«Сент-Луис» — крайне нестабильный коллектив: 10-й на Западе, 36 очков в 37 играх и 94:127 — по голам. Стабильности на выезде нет: то три победы, то три поражения, то чередуют через одну. Павел Бучневич (5+14) застрял на одном месте, однако хотя бы получает шансы в большинстве. «Музыканты» в субботу разгромно обыграли «Флориду», отправив в ворота Тарасова шесть шайб (6:2).

«Тампа» прервала мини-серию из трёх поражений домашней победой над «Каролиной» 6:4. Это был крайне странный матч, в котором гости вели 3:0 (10:6 по броскам) после первого периода с двумя голами в большинстве. Хозяева проснулись ко второму периоду и забросили в ворота Кочеткова три ответные шайбы, сделав 14 бросков. В третьем отрезке соперники забросили четыре на двоих. Счёт 6:4 и качество игры — скорее исключение, но «Каролина» провалилась второй вечер кряду, ведя 3:0.

История очных встреч показывает преимущество хозяев. В таких матчах «молнии» обязаны забирать свои очки, даже находясь не в оптимальном составе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android