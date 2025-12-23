Скидки
БЕТСИТИ продлила соглашение о титульном партнёрстве с Fight Nights

БЕТСИТИ продлила соглашение о титульном партнёрстве с Fight Nights
Фото: Пресс-служба Бетсити

Букмекерская компания продолжит сотрудничать с одним из самых известных бойцовских промоушенов в России. Нейминг букмекера останется на турнирах по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга.

В новом году турниры станут ещё масштабнее, интереснее и медийнее. Уже анонсирован розыгрыш $ 1 000 000 в семи весовых категориях в рамках специального Гран-при, планируется проведение ещё одного турнира по боям среди медиафутболистов, а также много других сюрпризов для поклонников смешанных единоборств.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова:

— Прошедший год нашего партнёрства с Fight Nights был невероятно продуктивным и успешным. Вместе мы провели серию ярких, запоминающихся турниров. Некоторые проекты, например, с участием медийных футболистов, стали настоящими вирусными событиями.

Мы видим, насколько в нашей стране велика и преданна аудитория смешанных единоборств. Именно поэтому сотрудничество с одним из ведущих российских промоушенов — это уникальная возможность повзаимодействовать с самой вовлечённой и эмоциональной аудиторией в спорте.

Уверена, 2026 год станет ещё ярче. Мы готовим масштабные и зрелищные шоу, которые подарят незабываемые эмоции всем поклонникам боёв.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев:

— 2025 год стал годом креативных идея для всей индустрии смешанных единоборств. И в первую очередь это произошло благодаря креативу и слаженной работе Fight Nights и БЕТСИТИ. Мы объединили усилия и вывели индустрию на новый уровень. Уверен, 2026-й станет годом новых идей, которые никого не оставят равнодушными.

В этом году БЕТСИТИ и Fight Nights провели совместно 10 турниров, в том числе за границей. В субботу, 20 декабря, заключительный ивент года прошёл в Москве во дворце Ирины Винер. В главном бою вечера Александр Сарнавский по прозвищу Тигр одержал победу удушающим приёмом над Дмитрием Бикрёвым по прозвищу Деревяшка. В соглавном бою казах Фаниль Рафиков победил американца Рэя Купера единогласным решением судей.

Также в этом году престижная премия Marspo признала лучшим турнир по боям БЕТСИТИ Fight Nights среди медиафутболистов в категории «Лучшее спортивное событие. Неигровые виды спорта».

