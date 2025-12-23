«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз букмекеров на матч в Ярославле

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и «Адмирал». Игра пройдёт в Ярославле. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа «Адмирала» оценивается коэффициентом 5.81. Ничья и овертайм идут за 5.00.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, а тотал больше 5.5 — с коэффициентом 2.27.

Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.13.