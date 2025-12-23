Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз букмекеров на матч в Ярославле

«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз букмекеров на матч в Ярославле
Комментарии

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и «Адмирал». Игра пройдёт в Ярославле. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Адмирал». Дежурная победа Хартли
«Локомотив» — «Адмирал». Дежурная победа Хартли

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа «Адмирала» оценивается коэффициентом 5.81. Ничья и овертайм идут за 5.00.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, а тотал больше 5.5 — с коэффициентом 2.27.

Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.13.

Материалы по теме
КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»
КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android