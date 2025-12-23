Скидки
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Кубка лиги

Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Не начался
«В 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» дома сыграет против «Кристал Пэлас». Надо сказать, что, с одной стороны, «Арсенал» в большом порядке, идёт на первом месте в АПЛ и лидирует в Лиге чемпионов. «Кристал Пэлас» располагается ниже, но это очень сильная команда, и ей важно выступать удачно в Кубке лиги, так как это реальный шанс выиграть трофей.

При этом у «Арсенала» есть более важные задачи, поэтому клуб проведёт ротацию в матче. А вот у «Кристал Пэлас» скорее на игру выйдет основной состав.

Стоит отметить, что «Арсенал» очень мало пропускает и будет играть надёжно в обороне. По этой причине я в этом матче не жду много голов. Мне кажется, что в матче будет ничья. Мой прогноз — тотал матча меньше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

