«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Кубка английской лиги

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.40.

«Друзья, это же не просто матч — это лондонское дерби. «Арсенал» Артеты — это машина, которая сметает всё на пути: форма на пике, во всех турнирах на первом месте. Да, будет ротация, но даже второй состав «канониров» боролся за высокие места во всех турнирах.

Они не просто победят — они уничтожат! «Кристал Пэлас» не выдержит этого напора, у них катастрофически сложный график и много потерь в составе, физически должны подсесть во втором тайме, а у «Арсенала» выйдут игроки основы и накидают целую авоську.

Думается мне, что «Арсенал» возьмёт своё и победит с форой», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».