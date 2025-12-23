«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 23 декабря

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.91.

«Для меня, конечно, «Арсенал» — фаворит. Я и раньше говорил, что в чемпионате это, на мой взгляд, лучшая команда на сегодняшний день. Думаю, и в Кубке лиги они тоже хотят себя проявить. Задачи у «канониров» максимальные — и чемпионат, и Кубок. Нынешнему «Арсеналу», мне кажется, по силам выиграть всё в Англии. Поэтому не думаю, что к этому матчу они подойдут расслабленно. Всё-таки четвертьфинал, дальше уже полуфинал, до финала совсем немного. Так что недонастроя или расхлябанности здесь не жду. Ротация, конечно, возможна — это Кубок. Но не думаю, что она будет сильной. Может, два—три игрока появятся новых в составе, но в целом выйдет практически основной состав. Потому что это четвертьфинал Кубка лиги.

«Кристал Пэлас» — команда крепкая, матчи с ними всегда непредсказуемые. Да, «Арсенал» — фаворит, но в кубках может случиться всё. «Арсенал» здесь может сам себе создать проблемы — если недооценит соперника или подойдёт не в полном настрое. «Кристал Пэлас» терять нечего, они будут биться, поэтому психологически им даже попроще. Но «Арсенал» играет дома. Думаю, хозяева однозначно выиграют. Легко не будет — это Кубок. Забитые мячи будут. Если «канониры» поймают кураж, могут забить два—три. Тогда «Кристал Пэлас» станет совсем тяжело. Не думаю, что они смогут зацепиться за выход в полуфинал. К тому же год назад эти команды уже встречались, тогда «Арсенал» с большим трудом, но выиграл 3:2.

«Кристал Пэлас» — не подарок, даже на выезде они умеют забивать «Арсеналу». И в этом матче они могут отличиться. Но «Арсенал» забьёт на один, возможно, и на два мяча больше и победит. Если же «Арсенал» выйдет в хорошем боевом настроении, вполне может пройти соперника уверенно и даже крупно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».