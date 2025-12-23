«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Новосибирске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.09.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург

«Третье противостояние этих команд в нынешнем регулярном чемпионате. До этого «Сибирь» ни разу не обыграла «Автомобилист», а в одном из матчей и вовсе допустила разгромное поражение со счётом 1:7. Но то была другая «Сибирь»: сейчас коллектив Ярослава Люзенкова уже не выглядит таким безобидным, как несколько месяцев назад.

В прошлом матче новосибирцы с большим трудом обыграли хабаровский «Амур», а очень вовремя из своего швейцарского вояжа вернулся Тейлор Бек. Он сразу стал ключевой фигурой, отдав две важнейшие голевые передачи в противостоянии с хабаровчанами и заметно усилив атаку команды.

Однако все сильные стороны нынешней «Сибири» могут столкнуться с внушительным набором аргументов «Автомобилиста». Екатеринбург после паузы на матчи сборных неожиданно уступил дома «Барысу», но затем оперативно исправился, обыграв минское «Динамо» и дальневосточный «Адмирал» — оба раза со счётом 3:2. Это говорит о хорошем уровне готовности и умении делать выводы после неудач.

К этому матчу «Автомобилист» подходит очевидным фаворитом, но «Сибирь» списывать со счетов я бы не спешил. Команда прибавила, стала злее и опаснее, особенно в атаке, и способна навязать борьбу даже более статусному сопернику.

Одно можно сказать с уверенностью: в этом матче стоит ждать достаточно голов. Соперники результативно играют между собой (2:4 и 7:1 в этом сезоне), а и «Автомобилист», и «Сибирь» располагают сильными исполнителями в атакующей линии. Есть ощущение, что и на этот раз команды способны устроить настоящее голевое шоу», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».