«Барыс» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-1) за 2.22.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч в Астане — не только про очки, но и про небольшую локальную историю этого сезона. В сентябре «Барыс» дома уже обыгрывал «Трактор» — 4:3 в овертайме, а в Челябинске «Трактор» ответил громкой победой (6:3). Теперь команды снова встречаются на льду «Барыс Арены», для обеих это важный проверочный матч перед новогодним отрезком.

После паузы «Барыс» выдал очень показательный отрезок из трёх матчей. Сначала команда обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге, затем в Москве прервала победную серию «Динамо» и снова показала высокий уровень дисциплины и реализации. А вот дома с «Сочи» картина резко поменялась: вместо третьей подряд громкой победы «Барыс» уступил, и снова всплыли знакомые проблемы в своей зоне и нестабильность на протяжении всех трёх периодов.

Этот трёхматчевый отрезок хорошо описывает нынешний «Барыс»: потенциал есть, команда умеет собираться под сильного соперника и выдавать очень качественные матчи, но по-прежнему не хватает стабильности и надёжности. Любая потеря концентрации быстро превращается в пропущенные голы и упущенные очки.

У «Трактора» сейчас непростой отрезок: у команды серия поражений, совсем недавно дома пропустили семь шайб от «Металлурга». В этих матчах слишком часто повторялась одна и та же проблема — провалы по ходу отдельных отрезков, прежде всего во вторых периодах, когда соперник забивает пачками, а челябинцы не успевают перестроиться.

При этом по сезону «Трактор» уже не раз доказывал, что способен реагировать на неудачи. После смены тренерского штаба команда выдала яркий домашний отрезок с крупными победами, а в очных встречах именно с «Барысом» в последние годы у челябинцев накопился внушительный позитивный фон: были и 8:0, и 5:1, и недавние 6:3 в текущем сезоне. Это как раз тот соперник, с которым у «Трактора» есть и уверенность, и понимание, как навязывать свою игру.

Также команда на днях провернула обмен: коллектив из Челябинска пополнил нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили, в обратном направлении последовал Семён Дер-Аргучинцев. Обмен — это всегда встряска для команды, сигнал другим игрокам, что никто не застрахован от перемен. Всё это совпало по времени с назначением Евгения Корешкова главным тренером. Это хорошая связка: тренер только пришёл — и уже начались изменения и среди игроков. Значит, «Трактор» в ближайшие полтора месяца, скорее всего, продолжит менять состав, причём решения будут приниматься в связке с главным тренером. Это хороший знак для команды в стадии перестройки.

Жду игры, в которой «Трактор» попытается выдать именно «матч на реакцию». После серии неудач и тяжёлого поражения от «Металлурга» команде важно не просто набрать очки, а показать более жёсткий, собранный хоккей без тех провалов, что были раньше. «Барыс» же подходит к игре с контрастным трёхматчевым отрезком и свежим домашним поражением от «Сочи», что лишь подчёркивает — стабильности по-прежнему не хватает.

На дистанции всех 60 минут я больше верю в то, что глубина состава, качество нападения и мотивация «Трактора» взять очки после непростого периода перевесят. Если гости смогут избежать провалов на отдельных отрезках, шансов выиграть не только в одну шайбу, но и с запасом у них достаточно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».