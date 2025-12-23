Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Адмирал».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хороший шанс практически гарантированного выигрыша – уверенная победа хозяев с тоталом больше пяти шайб.«Локомотив» после перерыва ни разу не выиграл в основное время, а в субботу и вовсе потерпел болезненное сухое поражение от принципиальных соперников из Омска. Чемпионам пора выдать хороший матч, тем более что и соперник подходящий.

«Адмирал» не только слабее с точки зрения мастерства и обученности. У гостей ещё и нет мотивации ложиться костьми на ярославский лёд. С турнирной точки зрения гораздо важнее серия домашних матчей с прямыми конкурентами из Новосибирска и Хабаровска. Она начинается уже в пятницу. Поэтому слишком велик соблазн поберечь силы и не гоняться за очками, которые в любом случае не гарантированы. Разозлённый «Локомотив» настроится куда серьёзнее – и не заметит соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»
КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android