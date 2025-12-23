«Локомотив» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Адмирал».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хороший шанс практически гарантированного выигрыша – уверенная победа хозяев с тоталом больше пяти шайб.«Локомотив» после перерыва ни разу не выиграл в основное время, а в субботу и вовсе потерпел болезненное сухое поражение от принципиальных соперников из Омска. Чемпионам пора выдать хороший матч, тем более что и соперник подходящий.

«Адмирал» не только слабее с точки зрения мастерства и обученности. У гостей ещё и нет мотивации ложиться костьми на ярославский лёд. С турнирной точки зрения гораздо важнее серия домашних матчей с прямыми конкурентами из Новосибирска и Хабаровска. Она начинается уже в пятницу. Поэтому слишком велик соблазн поберечь силы и не гоняться за очками, которые в любом случае не гарантированы. Разозлённый «Локомотив» настроится куда серьёзнее – и не заметит соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».