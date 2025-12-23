Скидки
«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Минск и ТМ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хозяева в воскресенье образцово-показательно разгулялись в атаке во время встречи с «Ладой» (семь заброшенных шайб), а гости после перерыва в двух матчах из трёх не пропустили вообще ни одной. В настоящий момент игровой стиль у двух команд абсолютно разный. Но результативного хоккея ждать точно не стоит. Скорее московские динамовцы затащат соперников в тягучую оборонительную игру кубкового образца, чем белорусские заставят подопечных Козлова раскрываться.

А фаворитами назвал бы всё-таки хозяев. Одной защитой матч не выиграешь, а в нападении гости в последнее время откровенно не впечатляют. В то время как минчане даже таким обученным оппонентам, как «Локомотив» и «Автомобилист», забрасывали не меньше двух. Скорее всего, выиграют и сейчас с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Козлов рассеет ураган Квартальнова
