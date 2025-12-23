«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Минск в матче за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Два «Динамо» уже давно превратили свои встречи в мини-классику КХЛ. Совсем свежи воспоминания о плей-офф сезона-2023/2024, когда московский клуб прошёл минчан в шести матчах, а решающая игра в Минске закончилась со счётом 1:3 с голом в пустые ворота в концовке. Москвичи тогда шли чемпионом регулярки, но серия всё равно получилась нервной и местами была на грани.

В регулярке прошлого сезона баланс тоже сместился в сторону Москвы: 15 сентября в столице России бело-голубые выиграли 3:6, а 22 ноября в Минске хозяева вели 3:0, но в итоге упустили матч и уступили 3:4. Для минчан это был болезненный урок: даже при хорошем старте и своём льду нельзя отпускать соперника уровня московского «Динамо» ни на минуту.

Минское «Динамо» уже давно перестало быть удобным андердогом. Команда Дмитрия Квартальнова играет агрессивно, много бросает, жёстко работает в средней зоне и очень опасна в большинстве. Это уже полноценный лидер конференции, а не команда «на подхвате».

Отдельная история — дом. Последний домашний матч стал уже 19-м подряд аншлагом на «Минск-Арене». Это не разовая вспышка, а стабильный фон: билеты раскупают заранее, трибуны живут каждым моментом, для соперника это реально тяжёлый выезд, а не формальное гостевое поле.

Был сложный период, когда из-за Кубка Первого канала и сборных часть игроков находилась в национальной команде, часть — в клубе. Квартальнов сам на пресс-конференции говорил, что приходилось тренироваться раздельно, а вместе команда поработала всего день. Сейчас этот этап позади: «Динамо» снова в нормальном ритме, это должно вернуть ту связность игры, которую мы видели на длинных отрезках осенью.

У московского «Динамо» после отставки Алексея Кудашова и прихода нового штаба выстроился понятный вектор. Команда подтянула оборону, стала реже сыпаться в своей зоне, а лидеры в атаке через победы раскрепостились и стали эффективнее распоряжаться своими моментами. Перед первой паузой бело-голубые выдали серию из шести побед подряд — хороший маркер того, что структура заработала и результаты уже не выглядят случайностью.

При этом именно сейчас минчане уже не воспринимаются как заведомо более слабая сторона. Да, по составу и опыту Москва по-прежнему выглядит мощно, но в конкретной точке сезона это скорее встреча двух равных команд, чем история «фаворит с андердогом». Плюс персональный сюжет: для Вадима Шипачёва матчи с московским «Динамо» по-прежнему особенные, учитывая его прошлое в этом клубе и статус в лиге.

Жду плотную, упорную игру, где преимущество хозяев будет не огромным, а именно условным 55 на 45. Минск дома играет смело, много времени проводит в чужой зоне, использует энергию трибун и не боится навязывать темп. Москва ответит структурой, опытом и качеством исполнителей, но в сумме фактор своего льда, 19-го подряд аншлага и того, как минчане выросли за последние два сезона, для меня всё-таки перевешивает», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».