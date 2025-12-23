«Северсталь» – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 23 декабря

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 4.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Почти нет сомнений в победе гостей. Настрой у ЦСКА будет абсолютно кубковым. После перерыва проиграно два матча из трёх, очки терять ни в коем случае нельзя, а Никитин в таких ситуациях умеет правильно «накрутить» команду. «Северстали» же умирать на льду вроде бы и незачем. Второй аргумент за москвичей – не лучшие кондиции команды Козырева. Всего один матч за последние 16 дней, да и тот в прошлый четверг был как-то блёкло проигран куда менее звёздному (в сравнении с красно-синими) «Салавату».

Третий довод в пользу гостей в том, что хозяева чисто стилистически являются удобным соперником для ЦСКА. Команда Никитина в этом сезоне выиграла у «Северстали» три матча, а в четвёртом уступила лишь в овертайме. Забивать череповецкой атаке столичный клуб почти не даёт. Так что берём минимальную победу армейцев с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».