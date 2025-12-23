«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Череповце

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.71.

«Наверное, этот матч — второй по вывеске в разрезе центральности и значимости тура. Всё-таки противостояние двух «Динамо» выглядит куда более интригующим и загадочным. Хотя и в Череповце нейтральному болельщику точно будет чем поживиться.

«Северсталь» за неделю после паузы в рамках регулярного чемпионата выйдет на лёд лишь второй раз. С одной стороны, свежести команде Козырева не занимать, с другой — игровой практики откровенно не хватает. Какой из этих факторов скажется сильнее именно сейчас, сказать сложно.

ЦСКА же этот перерыв на матчи сборных был совершенно не нужен. Коллектив Никитина только начал нащупывать свою игру, но тут — стоп, пауза, разъезды. К тому же соперники после возобновления сезона у армейцев были злые и откровенно сильные. Два поражения за пределами основного времени принесли ЦСКА всего два очка — формально не катастрофа, но по эмоциям команда, кажется, осталась в лучшем случае на том же уровне.

В московском дерби с динамовцами, по словам Никитина, ЦСКА просто не повезло. Вообще, создаётся ощущение, что в этом сезоне больше всех не везёт именно главному тренеру армейцев: вроде бы всё делается по науке, структура есть, а команда при этом лишь на восьмом месте.

В этом матче я не жду вала голов. В трёх из четырёх уже проведённых очных встречах текущего сезона команды ни разу не добрались до отметки в шесть заброшенных шайб за 60 минут основного времени. С учётом турнирного положения ЦСКА и стремления «Северстали» набрать былую форму, сценарий с осторожным хоккеем выглядит наиболее логичным», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».