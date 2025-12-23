Скидки
«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.93.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Сочи
Сочи
«Матчи «Сочи» — дико удивительная вещь. Совсем недавно я писал, что до стартового вбрасывания никто не знает, чего ждать от «леопардов» в конкретной игре с любым соперником. Иногда сочинцы без шансов уступают «Металлургу», а уже через три дня выходят на лёд в Астане и не оставляют шансов местной команде.

Когда у «Сочи» все готовы биться и сражаться, с этим коллективом крайне тяжело играть. Вот только до конца непонятно, от чего именно это зависит. В первую очередь гостям Нижнего Новгорода стоит уповать на свою вратарскую бригаду, которая по ходу нынешнего регулярного чемпионата серьёзно поменялась. Если голкиперы выдают максимум, а удача не обходит их стороной, то и «Сочи» заметно прибавляет в шансах на итоговый успех в отдельно взятом матче.

«Торпедо» же продолжает радовать как своих болельщиков, так и нейтральных зрителей очень качественным хоккеем. Он в меру агрессивен, в меру любопытен и при этом достаточно результативен. Сейчас у нижегородцев идёт добротная серия из трёх побед подряд — почему бы не продлить эту тенденцию в предстоящей встрече.

В нынешнем сезоне команды встретятся уже в четвёртый раз. В ноябре, в первом матче на берегах Волги, соперники забросили восемь шайб. В отличие от игр в Сочи, та встреча получилась куда более результативной. Хочется, чтобы и во вторник коллективы не разочаровали болельщиков с точки зрения интриги и количества голов.

С учётом стиля обеих команд и их очных матчей ожидания по результативности выглядят вполне обоснованными», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

