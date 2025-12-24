Скидки
БЕТСИТИ забрендировал самолёт

БЕТСИТИ забрендировал самолёт
Логотип БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу появился с двух сторон фюзеляжа борта Sukhoi Superjet авиакомпании «ИрАэро», который уже перевозит пассажиров по разным направлениям в России и за границу.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Также брендинг появился в салоне самолёта, а в бортовом журнале — большой разворот об одноимённой команде «ИрАэро», которая выступает в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу.

Первым полётом забрендированного самолёта с символикой стал рейс Москва — Кемерово, который доставил команды «Газпром-Югра», «Новая Генерация» и «КПРФ» на финал БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу.

Помимо перечисленных команд, в турнире принимают участие «Синара», «ИрАэро», «Тюмень», «Ухта», «Кристалл» и «Кузбасс». БЕТСИТИ Кубок лиги завершится финальным матчем 27 декабря в Кемерове с прямой трансляцией на «Матч ТВ».

