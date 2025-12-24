Стали известны шансы «Авангарда» победить «Нефтехимик» в КХЛ

24 декабря в Омске «Авангард» примет «Нефтехимик» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 5.20.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88.

Гол на первой минуте идёт за 11.00.