«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата»

«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Нефтехимик» откроет счёт за 2.65.

Обе команды не лучшим образом вышли после паузы на Кубок Первого канала. Особенно удивил «Авангард», схвативший 2:4 от находящейся на дне «Сибири». Справедливости ради, потом исправился. Да, дома команда чувствует себя гораздо увереннее. Забрасывает по 3,5 шайбы в среднем за матч, идёт по графику «1,5 очка за игру». Фаворит очевиден.

С одной стороны, на своём льду «Авангард» не проигрывал «Нефтехимику» аж с 2018 года. Даже в Балашихе исправно забирал два очка. С другой — почти в каждом матче получалось нервно, близко и упорно. Разница в одну шайбу, овертайм и даже буллиты — было всё. Поэтому лезть в большие форы тут не рискнём. Нижнекамцы хороши, а уж Филипп Долганов своё дело знает.

Мы бы выбирали между голом «Нефтехимика» в первом периоде за 2.00 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.65. Подопечные Гришина любят и умеют стартовать с места в карьер, а омичам в последнее время регулярно не хватает концентрации. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 2.20-2.30.

