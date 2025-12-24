Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: стал известен фаворит матча КХЛ

«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: стал известен фаворит матча КХЛ
Комментарии

24 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Шанхайские Драконы» и «Спартак». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.25. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут высокой результативности в матче КХЛ. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.

Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.47.

