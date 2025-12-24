Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: прогноз на матч 24 декабря

«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: прогноз на матч 24 декабря
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.76.

Материалы по теме
«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Ги Буше в ярости
«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Ги Буше в ярости

У «Шанхайских Драконов» ситуация критическая. Или близко к этому. В том плане, что очки нужны срочно, ведь команда девятая на Западе, идёт на серии поражений и только отдаляется от зоны плей-офф. Жерар Галлан после неудач не говорил про катастрофу — лишь про детали и концентрацию. Пожалуй, в матче-реванше попробует вылечиться атакой.

Да и цифры подталкивают к тому же выводу. По статистике этого сезона у «драконов» уже 120 пропущенных за 36 игр, у красно-белых — 125 за 38. То есть обе команды в среднем позволяют сопернику слишком много у своих ворот. Добавьте сюда позапрошлую очную встречу, где мы уже видели сумасшедшие 7:6 в октябре. Усталость от перелётов тоже никуда не делась.

Поэтому логика в этот раз будет простая. «Шанхайским Драконам» нельзя второй раз подряд проигрывать так скромно, они будут раскрываться и добавлять в темпе. А «Спартак» в таком хоккее с Алексеем Жамновым тоже чувствует себя комфортно. В сумме этот матч-реванш выглядит как матч, где шесть шайб — совсем не потолок.

Материалы по теме
«Шанхайские Драконы» — «Спартак». Кто заказывал продолжение банкета?
«Шанхайские Драконы» — «Спартак». Кто заказывал продолжение банкета?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android