«Аль-Наср» — «Аль-Завраа»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК

24 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК встретятся саудовский «Аль-Наср» и иракский «Аль-Завраа». Игра пройдёт в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.11, что составляет приблизительно 85% вероятности.

Победа «Аль-Завраа» оценивается коэффициентом 22.0 (4%). Ничейный исход можно найти в линии за 8.50 (11%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.