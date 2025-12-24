«Аль-Наср» — «Аль-Завраа»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Завраа» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.90.

В азиатской Лиге чемпионов групповой этап подошёл к логическому завершению. Целый ряд клубов досрочно решил все вопросы. «Аль-Наср» среди них. Ещё бы: пять побед из пяти возможных, а на общую разность забитых и пропущенных не получается смотреть без восхищения. 17:1! Конкурентов у саудовцев на этом этапе нет.

«Аль-Завраа» формально ещё не обеспечил себе путёвку в плей-офф, но на деле осталось лишь уладить формальности. За тур до окончания групповой стадии команда занимает вторую строчку в квартете с девятью очками, опережая таджикистанский «Истиклол» на три очка. В очных встречах у них абсолютное равенство (2:1 и 1:2), а потому всё решит разница мячей.

И здесь преимущество у иракцев колоссальное. Вроде бы скромные 7:6, гордиться особо нечем. Однако у «Истиклола» вообще 5:12. Строго говоря, поражение с разницей в один-два мяча в Эр-Рияде полностью устроит гостей. Вряд ли таджикистанцы забьют индийскому «Гоа» больше пяти голов.

На наш взгляд, лишённый мотивации «Аль-Наср» не станет гнаться за лишними голами и показывать максимум. А гости спокойно сыграют вторым номером, добьются нужного результата и пройдут дальше. Возьмём ТМ 3 мяча.