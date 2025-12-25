Скидки
«Лада» — «Трактор»: назван фаворит матча в Тольятти

«Лада» — «Трактор»: назван фаворит матча в Тольятти
Комментарии

25 декабря в Тольятти на льду «Лада-Арены» встретятся «Лада» и «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.84, в то время как победа «Лады» оценивается в 3.80. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88.

Гол на первой минуте идёт за 11.00.

