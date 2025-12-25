Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лада» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ

«Лада» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Трактор» победит с форой (-1.5) за 2.35.

Материалы по теме
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?

Похоже, худший момент сезона уральцев остался позади. Наконец-то разобрались с главным тренером. Дальше команду поведёт Евгений Корешков. Главным в КХЛ работал один раз и недолго, зато в качестве помощника добился внушительных успехов. Шанс определённо заслужил. Имел время присмотреться к хоккеистам, разобраться и сделать первые выводы. Пора засучить рукава и работать.

Положение не блестящее, но вполне рабочее. Уверенно входят в зону плей-офф, причём находящиеся позади коллективы откровенно уступают в классе и ресурсах. Больше того — даже до четвёртого места Восточной конференции рукой подать. Одна победная серия позволит заполучить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

Руководство работает над усилением состава, Корешков обживается в новом статусе, хоккеисты получили импульс. Пожалуй, все ингредиенты для победы над аутсайдером у челябинцев на руках. Включая историю противостояния: четыре победы из четырёх возможных в минувшем сезоне, три из них — разгромные. На П2 дают 1.84, мы же предпочтём заиграть победу «Трактора» с форой (-1.5) за 2.35. Эмоциональный подъём и разница в классе обеспечат уверенные два очка.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android