«Лада» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Трактор» победит с форой (-1.5) за 2.35.

Похоже, худший момент сезона уральцев остался позади. Наконец-то разобрались с главным тренером. Дальше команду поведёт Евгений Корешков. Главным в КХЛ работал один раз и недолго, зато в качестве помощника добился внушительных успехов. Шанс определённо заслужил. Имел время присмотреться к хоккеистам, разобраться и сделать первые выводы. Пора засучить рукава и работать.

Положение не блестящее, но вполне рабочее. Уверенно входят в зону плей-офф, причём находящиеся позади коллективы откровенно уступают в классе и ресурсах. Больше того — даже до четвёртого места Восточной конференции рукой подать. Одна победная серия позволит заполучить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

Руководство работает над усилением состава, Корешков обживается в новом статусе, хоккеисты получили импульс. Пожалуй, все ингредиенты для победы над аутсайдером у челябинцев на руках. Включая историю противостояния: четыре победы из четырёх возможных в минувшем сезоне, три из них — разгромные. На П2 дают 1.84, мы же предпочтём заиграть победу «Трактора» с форой (-1.5) за 2.35. Эмоциональный подъём и разница в классе обеспечат уверенные два очка.