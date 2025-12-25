Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

«Северсталь» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ
Комментарии

25 декабря в Череповце в «Ледовом дворце» встретятся «Северсталь» и «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 5.30.

Материалы по теме
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85.

Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android