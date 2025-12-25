«Северсталь» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

25 декабря в Череповце в «Ледовом дворце» встретятся «Северсталь» и «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 5.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85.

Гол на первой минуте идёт за 10.5.