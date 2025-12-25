«Северсталь» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде за 2.95.

Вроде бы со следующего сезона бюджет «Сочи» заметно увеличится. Вот тогда пойдёт совсем другая жизнь! А пока остаётся барахтаться на дне турнирной таблицы, одерживая победы лишь спорадически. Разумеется, в битве с одной из лучшей команд Запада они будут явными аутсайдерами. Тем более на чужом льду. Что видно в том числе по котировкам букмекеров.

Соперники сойдутся в третий раз, два предыдущих матча остались за «Северсталью». В начале октября подопечные Андрея Козырева добыли победу без каких-либо проблем — 3:0 на своём льду. Спустя месяц в Сочи пришлось попотеть. Едва ушли от поражения в основное время, однако в овертайме дожали (5:4 ОТ). Как видно, за 120 минут забросили семь шайб.

Чего-то подобного стоит ожидать и в этот раз. Сбои в обороне у череповчан время от времени происходят, зато свои три гола находят практически всегда. По крайней мере с аутсайдерами. На ИТБ 3 гола «Северстали» дают скромные 1.60, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 в первом периоде за 2.05 и ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде за 2.95. С агрессивными дебютами у хозяев проблем нет, а тут ещё и болельщики поддержат.