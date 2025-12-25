«Торпедо» — ЦСКА: стал известен фаворит матча в Нижнем Новгороде

25 декабря в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» встретятся «Торпедо» и ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа ЦСКА оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.08.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.