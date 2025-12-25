«Торпедо» — ЦСКА: прогноз на матч 25 декабря

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 2.00.

Ситуация в турнирной таблице у ЦСКА заметно улучшилась. Высадили из зоны плей-офф «Шанхайских Драконов», вместе со СКА и «Спартаком» бросились в погоню за пятёркой беглецов. Отставание имеется, но покрывается одной удачной серией. Так как впереди ещё почти половина регулярного чемпионата, вся борьба впереди.

Естественно, на таком фоне битва с представителем топ-5 — отличный шанс тормознуть прямого конкурента. Благо личные счёты к нижегородцам накопились. ЦСКА забрал первую очную встречу в середине октября (1:0), после чего потерпел два поражения на тоненького. 1:2 в ноябре и 4:5 по буллитам в начале декабря. Пора возвращать долги.

Любопытно, что на выезде армейцы в последние годы играют с «Торпедо» куда эффективнее. Идут на серии из пяти побед, четыре из которых — в основное время. Как правило, интрига живёт до самых последних секунд, хозяева цепляются изо всех сил и имеют шансы. Однако остаются ни с чем. Доверимся истории противостояния, возьмём победу ЦСКА с учётом овертайма и буллитов за 2.00.