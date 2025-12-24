«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак».

Ставка: ничья за 4.29.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Всего пару дней назад эти команды уже встречались на «СКА Арене», и тот матч получился очень показательным. «Шанхайские Драконы» повели 1:0 после классной контратаки «три в одного», но во втором периоде откровенно «поплыли»: три шайбы «Спартака» за семь минут, провал по дисциплине — и в итоге закономерное поражение. Сейчас почти тот же состав, тот же лёд и очень похожий контекст. Хозяевам нужно реабилитироваться, гости хотят закрепить рабочую модель игры.

Главная проблема петербургских шанхайцев никуда не делась. Команда умеет ярко начинать, создавать моменты, но по-прежнему не держит уровень все 60 минут. В прошлой игре это проявилось идеально: хороший первый период, гол Попугаева после выхода «три в одного», а затем полный провал во второй двадцатиминутке.

Отдельная история — дисциплина. Лишние удаления, споры с судьями, неудачный челлендж по голу Кина, который обернулся ещё и двухминутным меньшинством. Всё это накладывается на затяжной негативный отрезок: серия поражений, всего одна победа в девяти последних матчах и всё более ощутимый разрыв от зоны плей-офф.

При этом в игре «Шанхая» есть сильные отрезки. Агрессивный форчекинг, трафик перед воротами, обилие набросов в североамериканском стиле. Но любое смещение фокуса или эмоциональный перегиб слишком часто заканчиваются пропущенными шайбами.

«Спартак» действует максимально прагматично и отлично пользуется слабостями соперника. В прошлой встрече команда Жамнова после не самого ровного старта перестроилась, подчистила пятак, стала надёжнее играть в своей зоне и дождалась своих моментов. Гол Ружички с добивания, шайба Рябова с пятака, бросок Кина — классический пример того, как красно-белые наказывают за ошибки.

Отдельно стоит отметить вратарскую линию. Георгиев, который только осваивается в КХЛ, постепенно набирает уверенность: процент отражённых бросков растёт, стабильность появляется. Сам факт, что тренерский штаб вновь доверил ему матч в Петербурге, говорит о многом. Две подряд победы в городе на Неве — над СКА и «Шанхаем» — добавляют «Спартаку» солидный запас уверенности перед повторной встречей.

За два дня игру кардинально не перевернуть, но характер встречи может немного измениться. «Шанхай» обязан реагировать: аккуратнее действовать в дисциплине, плотнее играть во втором и третьем периодах, меньше дарить сопернику моменты с пятака. На фоне серии поражений команда просто не может позволить себе ещё один безвольный матч. Дома от неё будут ждать хотя бы очков.

«Спартак» после двух громких побед в Петербурге вполне может сыграть более прагматично. Четыре очка в двух выездных матчах — отличный расклад. В повторной встрече красно-белые способны сделать ставку на осторожный хоккей, сыграть от счёта и не лезть во все авантюры подряд.

В такой конфигурации ничья в основное время выглядит вполне рабочим вариантом. Хозяева будут цепляться за результат, гости могут быть готовы ограничиться одним очком и решать судьбу матча уже за пределами 60 минут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».