«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Омске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В нынешнем сезоне команды уже провели между собой три матча, и дважды успех праздновал «Авангард». При этом самым зрелищным стал матч, в котором победили нижнекамцы. В конце ноября «Нефтехимик» уступал дома 2:5, но сумел отыграться, а за две секунды до сирены Андрей Белозёров при помощи рикошета от клюшки форварда омичей Константина Окулова принёс хозяевам победу в основное время.

Кажется, мы до сих пор не до конца понимаем, насколько велик реальный потенциал «Авангарда». При этом в двух последних матчах омичи не пропускали вовсе. Канадский тренер Ги Буше выстраивает максимально организованный хоккей, и, если команда продолжит играть настолько правильно и дисциплинированно, как в последнее время, переиграть «Авангард» будет крайне сложно любому сопернику.

«Нефтехимик» же действует в атакующем и порой откровенно безбашенном стиле. Результаты после паузы на Кубок Первого канала пока не радуют — три поражения подряд, но смотреть на игру нижнекамцев по-прежнему интересно. В хоккее Игоря Гришина активно прогрессирует молодёжь: по ходу этого сезона на новый уровень вышли Артём Сериков и Герман Точилкин, стабильно заиграли Матвей Надворный и Никита Попугаев.

В Магнитогорске «Нефтехимик» ни в чём не уступал лидеру чемпионата, а местами выглядел даже острее. Поэтому жду от гостей продолжения качественной игры и готов рискнуть вариантом, что в Омске нижнекамцы смогут зацепиться за результат», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».