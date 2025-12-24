Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Омске
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В нынешнем сезоне команды уже провели между собой три матча, и дважды успех праздновал «Авангард». При этом самым зрелищным стал матч, в котором победили нижнекамцы. В конце ноября «Нефтехимик» уступал дома 2:5, но сумел отыграться, а за две секунды до сирены Андрей Белозёров при помощи рикошета от клюшки форварда омичей Константина Окулова принёс хозяевам победу в основное время.

Кажется, мы до сих пор не до конца понимаем, насколько велик реальный потенциал «Авангарда». При этом в двух последних матчах омичи не пропускали вовсе. Канадский тренер Ги Буше выстраивает максимально организованный хоккей, и, если команда продолжит играть настолько правильно и дисциплинированно, как в последнее время, переиграть «Авангард» будет крайне сложно любому сопернику.

«Нефтехимик» же действует в атакующем и порой откровенно безбашенном стиле. Результаты после паузы на Кубок Первого канала пока не радуют — три поражения подряд, но смотреть на игру нижнекамцев по-прежнему интересно. В хоккее Игоря Гришина активно прогрессирует молодёжь: по ходу этого сезона на новый уровень вышли Артём Сериков и Герман Точилкин, стабильно заиграли Матвей Надворный и Никита Попугаев.

В Магнитогорске «Нефтехимик» ни в чём не уступал лидеру чемпионата, а местами выглядел даже острее. Поэтому жду от гостей продолжения качественной игры и готов рискнуть вариантом, что в Омске нижнекамцы смогут зацепиться за результат», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Ги Буше в ярости
«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Ги Буше в ярости
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android