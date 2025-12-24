Правительство одобрило законопроект о создании новой игорной зоны на Алтае
Правительство РФ одобрило законопроект Министерства финансов о создании новой игорной зоны на территории Республики Алтай, сообщают «Известия».
Документ получил поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если законопроект примут, в России появится шестой субъект федерации с игорной зоной.
Сейчас на территории страны работают четыре легальные игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Янтарная» в Калининградской области.
Пятая игорная зона будет в Крыму — проект «Золотой берег» перенесли в район морского порта Ялты.
