Правительство одобрило законопроект о создании новой игорной зоны на Алтае

Правительство РФ одобрило законопроект Министерства финансов о создании новой игорной зоны на территории Республики Алтай, сообщают «Известия».

Документ получил поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если законопроект примут, в России появится шестой субъект федерации с игорной зоной.

Сейчас на территории страны работают четыре легальные игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Янтарная» в Калининградской области.

Пятая игорная зона будет в Крыму — проект «Золотой берег» перенесли в район морского порта Ялты.