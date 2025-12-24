Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Глава Ассоциации юристов России оценил эффект от создания новой игорной зоны на Алтае

Глава Ассоциации юристов России оценил эффект от создания новой игорной зоны на Алтае
Комментарии

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев оценил эффект от создания новой игорной зоны на территории Республики Алтай.

«Это решение носит прикладной экономический характер и нацелено на создание нового центра притяжения для определённого сегмента туристов.

Запуск игорной зоны позиционируется как инструмент регионального развития, который позволит раскрыть существующий туристско-рекреационный потенциал территории, обеспечит приток инвестиций в инфраструктуру и сервис, а в долгосрочной перспективе создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Инициатива демонстрирует подход, при котором сохраняется баланс между строгим госконтролем над оборотом азартных игр и использованием этого регулирования как инструмента региональной политики», – заявил Груздев в интервью «Известиям».

Ранее законопроект о создании игорной зоны одобрило правительство РФ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android