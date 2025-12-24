Глава Ассоциации юристов России оценил эффект от создания новой игорной зоны на Алтае

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев оценил эффект от создания новой игорной зоны на территории Республики Алтай.

«Это решение носит прикладной экономический характер и нацелено на создание нового центра притяжения для определённого сегмента туристов.

Запуск игорной зоны позиционируется как инструмент регионального развития, который позволит раскрыть существующий туристско-рекреационный потенциал территории, обеспечит приток инвестиций в инфраструктуру и сервис, а в долгосрочной перспективе создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Инициатива демонстрирует подход, при котором сохраняется баланс между строгим госконтролем над оборотом азартных игр и использованием этого регулирования как инструмента региональной политики», – заявил Груздев в интервью «Известиям».

Ранее законопроект о создании игорной зоны одобрило правительство РФ.