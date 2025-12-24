Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Адвокаты игрока НБА Терри Розира попросили суд снять обвинения о мошенничестве в ставках

Адвокаты игрока НБА Терри Розира попросили суд снять обвинения о мошенничестве в ставках
Комментарии

Адвокаты защитника клуба НБА «Майами» Терри Розира обратились в суд с ходатайством о снятии с него обвинения из-за неопределённости позиции обвинителя, сообщает ESPN. Баскетболиста подозревают в мошенничестве на ставках.

«Правительственные органы заявляют, что это дело о ставках, по инсайдерской информации, и подтасовках в профессиональном спорте. Но текст обвинительного заключения куда менее громкий.

В тексте нет ничего о том, что Розир когда-либо делал ставки, сам или через посредника. Нет ни намёка на то, что его партнёр Дениро Ластер намеревался продавать информацию другим людям или что её использование нарушало правила букмекера», – заявил представитель защиты баскетболиста.

Ответ на ходатайство должен быть дан до 2 февраля.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android