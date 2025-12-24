Скидки
«Авангард» — «Нефтехимик»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Нефтехимик»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Омске
Комментарии

24 декабря в Омске «Авангард» примет «Нефтехимик» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 5.20.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Формально соперники находятся довольно близко друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции, между ними вклинился только «Автомобилист». На деле же ресурсы, возможности и амбиции, конечно, сильно отличаются. Гости прыгают выше головы благодаря бодрому атакующему хоккею Игоря Гришина, никого не боятся и уверенно входят в зону плей-офф.

У «Авангарда» несколько игр в запасе, а с учётом потерянных очков все шансы как минимум побороться с «Ак Барсом» за вторую строчку Востока. Здесь возможности принципиально иные: у Ги Буше мощный подбор исполнителей, который в Омске явно рассчитывают докрутить ближе к дедлайну. Амбиции максимальные — Кубок Гагарина.

