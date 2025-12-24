Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ 24 декабря

Комментарии

24 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Шанхайские Драконы» и «Спартак». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.25. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут высокой результативности в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.47.

Команды уже играли друг с другом 22 декабря в той же точке на глобусе, а теперь — повтор через два дня. «Спартак» первый акт забрал уверенно — 3:1. Впрочем, как и два из трёх до того — 7:6 Б, 3:0 и 1:3. При этом усталость у гостей никуда не делась, а только копится. Они приехали в Санкт-Петербург заранее, ещё 20 декабря, когда был тяжёлый выезд к СКА. Там тоже пришлось отыгрываться и терпеть до конца (2:1).

У «Шанхайских Драконов» ситуация критическая. Или близко к этому. В том плане, что очки нужны срочно, ведь команда девятая на Западе, идёт на серии поражений и только отдаляется от зоны плей-офф.

