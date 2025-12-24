Скидки
Власти Южной Кореи платят до $ 135 000 за информацию о нелегальных букмекерах

В Южной Корее запустили и продолжают использовать систему денежных вознаграждений за информацию о нелегальных букмекерах, сообщает iGamingToday.

Так, Корейский фонд содействия развитию спорта (KSPO) в 2025 году выплатил через специальный центр по приёму сообщений о нелегальном игорном бизнесе около 600 млн вон или $ 406 тыс.

Размер выплаты зависит от значимости предоставленных сведений. В июле регулятор официально объявил, что за особо ценную информацию информаторы могут получить до 200 млн вон ($135 тыс.). Пока максимальная награда составила 116 млн вон (примерно $78 тыс.).

В Южной Корее предусмотрена уголовная ответственность за игру у нелегальных букмекеров.

