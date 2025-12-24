Скидки
Крупнейший банк Беларуси начнёт блокировать платежи в адрес иностранных игорных операторов

Крупнейший государственный банк Беларуси, «Беларусбанк», в официальном релизе на своём сайте сообщил о введении ограничений на платежи на счета иностранных игорных операторов. Со 2 февраля 2026 года такие операции будут автоматически отклоняться при попытке их проведения.

Основанием для такого решения стал указ президента Республики Беларусь № 226 «О деятельности в сфере игорного бизнеса», подписанный 6 июня 2025 года. Документ запрещает физическим лицам перечислять деньги в пользу иностранных организаторов азартных игр и обязывает банки отказывать в проведении подобных операций.

Сам запрет распространяется на всю банковскую систему страны. Другие банки тоже будут обязаны ограничить подобные операции, но сроки они установят самостоятельно по мере готовности оборудования.

