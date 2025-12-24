Совет Федерации одобрил законопроект о самоограничении

Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о самоограничении из азартных игр. Документ приняли единогласно, его поддержали 169 сенаторов. Теперь закон должен подписать Президент России Владимир Путин.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. Согласно документу, минимальный срок самоограничения составит один год. Заявление о самоисключении можно подать в Единый регулятор азартных игр через «Госуслуги».

Во втором чтении в Госдуме в законопроект внесли ряд поправок. Одна из них обязывает букмекеров выплачивать выигрыши по каждому пари напрямую на карту или кошелёк игрока. Пока непонятно, коснётся ли она только самоисключившихся игроков или всех.