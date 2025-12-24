Скидки
Совет Федерации одобрил законопроект о самоограничении

Совет Федерации одобрил законопроект о самоограничении
Комментарии

Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о самоограничении из азартных игр. Документ приняли единогласно, его поддержали 169 сенаторов. Теперь закон должен подписать Президент России Владимир Путин.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. Согласно документу, минимальный срок самоограничения составит один год. Заявление о самоисключении можно подать в Единый регулятор азартных игр через «Госуслуги».

Во втором чтении в Госдуме в законопроект внесли ряд поправок. Одна из них обязывает букмекеров выплачивать выигрыши по каждому пари напрямую на карту или кошелёк игрока. Пока непонятно, коснётся ли она только самоисключившихся игроков или всех.

Комментарии
