Названы шансы «Салавата Юлаева» победить «Амур» в Уфе

25 декабря в Уфе на льду «Уфа-Арены» встретятся «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Амура» оценивается в 3.65. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.20.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.